Speed Skating
Speed skating, Daniele Di Stefano in top ten sui 1500 agli Europei. Oro a Kongshaug
La prima gara con azzurri protagonisti nella terza ed ultima giornata degli Europei senior 2026 su singole distanze di speed skating, in corso all’Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, è quella dei 1500 metri maschili: Daniele Di Stefano è ottavo, mentre Francesco Betti si classifica 14° nella prova andata al norvegese Peder Kongshaug.
Nei 1500 metri maschili si impone il norvegese Peder Kongshaug, che conquista la medaglia d’oro con il crono di 1:46.086, andando a precedere il padrone di casa polacco, di origini russe, Vladimir Semirunniy, d’argento in 1:46.503, a 0.42, mentre il bronzo va al neerlandese Tim Prins, terzo con il tempo di 1:46.616, a 0.53 dalla vetta.
Prova opaca per gli azzurri al via della gara: Daniele Di Stefano si classifica ottavo con il crono di 1:47.516, a 1.43 dal vincitore odierno, mentre l’altro italiano presente, Francesco Betti, termina 14° con il tempo di 1:48.693, a 2.61 dall’oro.
1500 METRI MASCHILI
1 53 Peder Kongshaug NOR 1:46.086
2 64 Vladimir Semirunniy POL 1:46.503 +0.42
3 44 Tim Prins NED 1:46.616 +0.53
4 3 Gabriel Odor AUT 1:46.820 +0.74
5 40 Louis Hollaar NED 1:47.092 +1.01
6 18 Valentin Thiebault FRA 1:47.333 +1.25
7 1 Alexander Farthofer AUT 1:47.355 +1.27
8 33 Daniele Di Stefano ITA 1:47.516 +1.43
9 51 Finn Elias Haneberg NOR 1:47.596 +1.51
10 39 Wesly Dijs NED 1:47.697 +1.61
11 56 Didrik Eng Strand NOR 1:47.715 +1.63
12 20 Stefan Emele GER 1:47.909 +1.82
13 6 Mathias Vosté BEL 1:48.587 +2.50
14 31 Francesco Betti ITA 1:48.693 +2.61
15 65 Szymon Wojtakowski POL 1:49.250 +3.17
16 26 Kai In ‘t Veld GRE 1:49.322 +3.24
17 23 Tom Rudolph GER 1:49.854 +3.77
18 24 Luca Matteo Stibenz GER 1:50.519 +4.43
19 8 Tadeáš Procházka CZE 1:54.026 +7.94
SQ 28 Bálint Bödei HUN Squalificato