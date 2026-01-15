Tennis
Sorteggio Australian Open 2026: Jasmine Paolini pesca una qualificata e vede Sabalenka all’orizzonte
Il cammino di Jasmine Paolini agli Australian Open 2026 di tennis inizierà contro una qualificata: l’azzurra, accreditata della testa di serie numero 7, viene inserita nella parte alta del tabellone, e potrebbe incrociare ai quarti di finale la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del seeding e del mondo.
Gli altri quarti di finale potenziali, oltre a Sabalenka-Paolini, sono, nella parte alta del tabellone, Gauff-Andreeva, ed in quella bassa, Pegula-Anisimova e Rybakina-Swiatek. Dunque Gauff, numero 3, finisce dalla parte di Sabalenka, mentre Anisimova, numero 4, termina dalla parte di Swiatek.
Lungo il proprio cammino Jasmine Paolini potrebbe incrociare al secondo turno la polacca Magdalena Frech, e poi al terzo la numero 29, la statunitense Iva Jovic. Agli ottavi possibile incrocio con la russa Ekaterina Alexandrova, numero 11.
Elisabetta Cocciaretto, invece, finisce nell‘ultimo quarto del tabellone: esordio contro l’austriaca Julia Grabher, poi possibile secondo turno contro la russa Anna Kalinskaya, numero 31, mentre ai sedicesimi potrebbe esserci per lei la polacca Iga Swiatek.
TABELLONE FEMMINILE AUSTRALIAN OPEN 2026
A. Sabalenka 1-T. Rakotomanga Rajaonah WC
A. Pavlyuchenkova-Q
S. Lamens-A. Potapova
M. Sawangkaew-E. Raducanu 28
V. Mboko 17-E. Jones WC
C. McNally-Q
P. Kudermetova-Q
D. Galfi-C. Tauson 14
E. Alexandrova 11-Q
A. Bondar-E. Mandlik WC
Y. Putintseva-B. Haddad Maia
E. Jacquemot-M. Kostyuk 20
I. Jovic 29-K. Volynets
P. Hon WC-Q
V. Erjavec-M. Frech
Q-J. Paolini 7
C. Gauff 3-K. Rakhimova
O. Danilovic-V. Williams WC
Q-J. Bouzas Maneiro
H. Baptiste-M. Vondrousova 32
K. Muchova 19-J. Cristian
A. Parks-A. Eala
A. Li-C. Osorio
M. Linette-E. Navarro 15
E. Svitolina 12-C. Bucsa
Q-F. Jones
T. Gibson WC-A. Blinkova
B. Krejcikova-D. Shnaider 23
D. Yastremska 26-E. Ruse
Q-A. Tomljanovic
M. Sakkari-L. Jeanjean
D. Vekic-M. Andreeva 8
J. Pegula 6-A. Zakharova
E. Arango-M. Kessler
O. Selekhmeteva-E. Seidel
Z. Diyas WC-P. Badosa 25
L. Fernandez 22-J. Tjen
K. Pliskova-Q
A. Krueger-S. Bejlek
O. Oliynykova-M. Keys 9
L. Noskova 13-D. Semenistaja
S. Zhang-T. Preston WC
X. Wang-Q
R. Sramkova-J. Ostapenko 24
S. Kenin 27-P. Stearns
P. Marcinko-T. Maria
P. Udvardy-K. Siniakova
S. Waltert-A. Anisimova 4
E. Rybakina 5-K. Juvan
V. Gracheva-V. Golubic
L. Sun-Q
T. Valentova-M. Joint 30
E. Mertens 21-Q
S. Sierra-M. Uchijima
D. Kasatkina-Q
K. Boulter-B. Bencic 10
N. Osaka 16-A. Ruzic
S. Cirstea-E. Lys
Q-K. Birrell
L. Siegemund-L. Samsonova 18
A. Kalinskaya 31-S. Kartal
J. Grabher-E. Cocciaretto
R. Zarazua-M. Bouzkova
Q-I. Swiatek 2