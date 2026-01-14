Sorteggio Australian Open 2026, Jannik Sinner: chi sperare e chi evitare dai quarti alla finale

Giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 04:30 italiane (14:30 locali), a Melbourne andrà in scena il sorteggio del tabellone principale maschile e femminile degli Australian Open 2026. Con il main draw del primo Slam dell’anno prenderà ufficialmente forma il torneo, e grande attenzione sarà rivolta a Jannik Sinner, che si presenterà al via da campione in carica, avendo vinto le ultime due edizioni.

In questo approfondimento analizziamo il regolamento del sorteggio, le teste di serie, e soprattutto chi potrebbe incontrare Jannik Sinner dai quarti di finale alla finale, individuando gli avversari da sperare e quelli da evitare.

IL REGOLAMENTO

Il sorteggio degli Australian Open segue un criterio ben definito:

I tennisti non testa di serie vengono sorteggiati liberamente nel tabellone.

La testa di serie n.1 viene posizionata nella parte alta del tabellone, la n.2 nella parte bassa.

viene posizionata nella parte alta del tabellone, la nella parte bassa. Successivamente si sorteggiano le teste di serie 3 e 4 , che completeranno i restanti quarti principali.

Le teste di serie dalla 5 alla 8 potranno incontrare le prime quattro solo ai quarti di finale .

Le teste di serie 9–12 affronteranno potenzialmente le 5–8 agli ottavi , mentre le 13–16 potrebbero incontrare le prime quattro proprio agli ottavi.

Le teste di serie 17–24 sono teoricamente destinate a sfidare le 9–16 al terzo turno, mentre le 25–32 incroceranno le prime otto sempre al terzo turno.

TESTE DI SERIE AUSTRALIAN OPEN 2026

1 Carlos Alcaraz

2 Jannik Sinner

3 Alexander Zverev

4 Novak Djokovic

5 Lorenzo Musetti

6 Alex De Minaur

7 Félix Auger-Aliassime

8 Ben Shelton

9 Taylor Fritz

10 Alexander Bublik

11 Daniil Medvedev

12 Casper Ruud

13 Andrey Rublev

14 Alejandro Davidovich Fokina

15 Karen Khachanov

16 Jakub Mensik

17 Jiri Lehecka

18 Francisco Cerundolo

19 Tommy Paul

20 Flavio Cobolli

21 Denis Shapovalov

22 Luciano Darderi

23 Tallon Griekspoor

24 Arthur Rinderknech

25 Learner Tien

26 Cameron Norrie

27 Brandon Nakashima

28 Joao Fonseca

29 Frances Tiafoe

30 Valentin Vacherot

31 Stefanos Tsitsipas

32 Corentin Moutet

ALTRI PARTECIPANTI

36 Jaume MUNAR ESP

37 Ugo HUMBERT FRA

38 Alex MICHELSEN USA

39 Lorenzo SONEGO ITA

OUT Arthur FILS FRA

41 Gabriel DIALLO CAN

42 Alexandre MULLER FRA

43 Zizou BERGS BEL

44 Grigor DIMITROV BUL

45 Sebastian BAEZ ARG

46 Daniel ALTMAIER GER

47 Nuno BORGES POR

48 Sebastian KORDA USA

49 Camilo UGO CARABELLI ARG

50 Reilly OPELKA USA

51 Fabian MAROZSAN HUN

52 Miomir KECMANOVIC SRB

53 Jenson BROOKSBY USA

54 Alexei POPYRIN AUS

55 Marton FUCSOVICS HUN

56 Matteo BERRETTINI ITA

56 PR Juncheng SHANG CHN

57 Damir DZUMHUR BIH

58 Valentin ROYER FRA

59 Giovanni MPETSHI PERRICARD FRA

60 Tomas Martin ETCHEVERRY ARG

60 PR Zhizhen ZHANG CHN

61 Francisco COMESANA ARG

62 Aleksandar KOVACEVIC USA

63 Matteo ARNALDI ITA

64 Kamil MAJCHRZAK POL

65 Terence ATMANE FRA

66 Marcos GIRON USA

67 Arthur CAZAUX FRA

68 Gael MONFILS FRA

69 Adrian MANNARINO FRA

70 Ethan QUINN USA

71 Jacob FEARNLEY GBR

72 Mariano NAVONE ARG

73 Hubert HURKACZ POL

74 Mattia BELLUCCI ITA

75 Marin CILIC CRO

76 Jesper DE JONG NED

77 Botic VAN DE ZANDSCHULP NED

78 Adam WALTON AUS

79 Filip MISOLIC AUT

80 Cristian GARIN CHI

81 Alejandro TABILO CHI

82 Aleksandar VUKIC AUS

83 Hamad MEDJEDOVIC SRB

83 PR Emil RUUSUVUORI FIN

84 Jan-Lennard STRUFF GER

84 PR Thanasi KOKKINAKIS AUS

85 Juan Manuel CERUNDOLO ARG

86 Raphael COLLIGNON BEL

87 Luca NARDI ITA

88 Emilio NAVA USA

89 Pablo CARRENO BUSTA ESP

90 Dalibor SVRCINA CZE

91 Eliot SPIZZIRRI USA

92 Quentin HALYS FRA

93 Roberto BAUTISTA AGUT ESP

94 Shintaro MOCHIZUKI JPN

95 Pedro MARTINEZ ESP

96 Benjamin BONZI FRA

97 Alexander SHEVCHENKO KAZ

98 Hugo GASTON FRA

99 Laslo DJERE SRB

100 Tristan SCHOOLKATE AUS

101 Thiago Agustin TIRANTE ARG

ALTERNATES

IN Kopriva, Vit CZE 102

IN Taberner, Carlos ESP 103

IN Hanfmann, Yannick GER 104

GLI SCENARI PER JANNIK SINNER

Jannik Sinner, numero 2, potrà incontrare uno tra Novak Djokovic (4) e Alexander Zverev (3) soltanto in semifinale, mentre potrà ritrovare Carlos Alcaraz (1) solamente in finale. Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero Lorenzo Musetti, Alex de Minaur, Félix Auger-Aliassime e Ben Shelton.

Agli ottavi Sinner potrà incontrare, invece, una delle alle teste di serie dalla 13 alla 16, mentre l’azzurro, rientrando tra le prime 8 teste di serie, ai sedicesimi (terzo turno) affronterà potenzialmente i giocatori tra il 25 ed il 32 del seeding, infine non incontrerà teste di serie nei primi due turni.

CHI POTREBBE INCONTRARE JANNIK SINNER NEI VARI TURNI

Primo turno

Giocatori non testa di serie. Possibili insidie:

Hubert Hurkacz , in grande forma dopo la United Cup

Grigor Dimitrov, nonostante il recente infortunio

Attenzione anche a un possibile derby italiano con Sonego, Berrettini, Arnaldi, Bellucci o Nardi.

Secondo turno

Ancora avversari non testa di serie, con rischi simili al primo turno, soprattutto in caso di incroci con big fuori dal seeding.

Terzo turno

Una testa di serie 25–32: tra i nomi più pericolosi Frances Tiafoe, Stefanos Tsitsipas e Cameron Norrie.

Ottavi di finale

Una testa di serie 13–16: Rublev, Khachanov, Davidovich Fokina o Mensik.

Quarti di finale

Una testa di serie 5–8: Musetti, De Minaur, Auger-Aliassime o Shelton.

Semifinale

Una testa di serie 3 o 4: Alexander Zverev o Novak Djokovic.

Finale

La possibile supersfida con Carlos Alcaraz, testa di serie n.1.

CHI SPERARE E CHI EVITARE DAI QUARTI DI FINALE

Percorso migliore per Sinner

Quarti di finale : meglio affrontare Alex De Minaur o Lorenzo Musetti

Semifinale : Zverev e Djokovic sono avversari già battuti recentemente dall’azzurro

Finale: chiunque, tranne Carlos Alcaraz

Percorso peggiore per Sinner

Quarti di finale : l’incrocio più complicato è con Félix Auger-Aliassime

Semifinale : non cambia il ragionamento su Zverev e Djokovic

Finale: Carlos Alcaraz rappresenta l’ostacolo più duro

CALENDARIO SORTEGGIO AUSTRALIAN OPEN 2026

Giovedì 15 gennaio (orario italiano)

Ore 04.30: sorteggio tabelloni principali singolare maschile e femminile Australian Open 2026