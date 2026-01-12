Sorteggio Australian Open 2026, i pericoli per Jannik Sinner al primo turno. Anche Berrettini tra le mine vaganti

Giovedì 15 gennaio andrà in scena il sorteggio del tabellone principale degli Australian Open 2026, primo Major della stagione tennistica che chiuderà di fatto la tournée oceanica di inizio anno. Fari puntati in campo maschile su Jannik Sinner, vincitore delle ultime due edizioni consecutive dell’Happy Slam che si presenta a Melbourne da numero 2 del ranking mondiale.

Il fuoriclasse azzurro, n.2 del seeding dietro solamente al fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz (che potrebbe completare proprio in Australia il Career Grand Slam a soli 22 anni), non potrà incrociare da regolamento altre teste di serie prima del terzo turno ma il sorteggio rischia comunque di proporre degli accoppiamenti scomodi per i big sin dalle battute iniziali della manifestazione.

Sinner e Alcaraz hanno raggiunto la finale negli ultimi tre Major di fila, concedendo spesso e volentieri le briciole agli avversari e dimostrando una netta superiorità sul resto del mondo con il format dei 3 set su 5. I top player sono abituati a crescere progressivamente nel corso del torneo, quindi potrebbero risultare meno efficaci in alcuni casi proprio al primo o al secondo turno.

Attenzione dunque alle possibili mine vaganti del sorteggio, escluse dalle 32 teste di serie per vari motivi (discontinuità, infortuni, poca esperienza nel circuito ecc…) ma in grado di esprimere un ottimo tennis nella giornata giusta soprattutto in una partita secca. In questo gruppo di giocatori figurano sicuramente il bulgaro Grigor Dimitrov, il polacco Hubert Hurkacz, l’italiano Matteo Berrettini, il tedesco Jan-Lennard Struff, il canadese Gabriel Diallo, l’australiano Alexei Popyrin, il francese Ugo Humbert, il ceco Tomas Machac e gli statunitensi Alex Michelsen e Sebastian Korda.