Sport in tv
Sorteggio Australian Open 2026: definito l’orario. Le teste di serie e dove seguirlo in streaming
Definito l’orario del sorteggio degli Australian Open 2026. Il 15 gennaio alle ore 04:30 italiane (14:30 locali) andrà in scena la cerimonia che delineerà il percorso dei 128 giocatori e delle 128 giocatrici presenti nel tabellone principale. Main draw che sarà completato da chi sarà nelle qualificazioni dal 12 al 15 gennaio e dagli inviti degli organizzatori (wild card).
Di sicuro avremo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz dai lati opposti del tabellone, con lo spagnolo n.1 del seeding e l’altoatesino n.2. Sinner andrà a caccia del terzo titolo consecutivo a Melbourne, ricordando le affermazioni del 2024 e del 2025, mentre Carlitos, che mai è andato oltre i quarti di finale in questo Major, ambisce a completare il Carrer Grand Slam, ovvero vincere tutti i tornei del Grande Slam almeno una volta in carriera e non nello stesso momento.
Al di là di Sinner, troviamo anche tra gli azzurri Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luca Nardi. Un evento in cui saranno coinvolti 99 dei primi 100 tennisti (otto wild card e 16 qualificati completeranno il tabellone di 128 giocatori) e tra questi Novak Djokovic (dieci volte vincitore a Melbourne) vuol dimostrarsi all’altezza della situazione. Le assenze più importanti saranno quelle di Jack Draper e di Holger Rune (infortuni).
La definizione delle teste di serie ci sarà lunedì 12 gennaio e allo stato attuale delle cose l’elenco prevede:
TESTE DI SERIE MASCHILE
1 Carlos Alcaraz
2 Jannik Sinner
3 Alexander Zverev
4 Novak Djokovic
5 Felix Auger-Aliassime
6 Alex de Minaur
7 Lorenzo Musetti
8 Ben Shelton
9 Taylor Fritz
10 Alexander Bublik
11 Casper Ruud
12 Daniil Medvedev
13 Alejandro Davidovich Fokina
14 Andrey Rublev
15 Karen Khachanov
16 Jakub Mensik
17 Jiri Lehecka
18 Tommy Paul
19 Francisco Cerúndolo
20 Flavio Cobolli
21 Denis Shapovalov
22 Luciano Darderi
23 Tallon Griekspoor
24 Learner Tien
25 Arthur Rinderknech
26 Cameron Norrie
27 João Fonseca
28 Frances Tiafoe
29 Valentin Vacherot
30 Corentin Moutet
31 Brandon Nakashima
32 Stefanos Tsitsipas
TESTE DI SERIE FEMMINILI FEMMINILE
1 Aryna Sabalenka
2 Iga Świątek
3 Amanda Anisimova
4 Coco Gauff
5 Elena Rybakina
6 Jessica Pegula
7 Madison Keys
8 Jasmine Paolini
9 Mirra Andreeva
10 Ekaterina Alexandrova
11 Belinda Bencic
12 Linda Noskova
13 Elina Svitolina
14 Clara Tauson
15 Emma Navarro
16 Naomi Osaka
17 Liudmila Samsonova
18 Victoria Mboko
19 Elise Mertens
20 Karolina Muchova
21 Diana Shnaider
22 Leylah Fernandez
23 Jelena Ostapenko
24 Qinwen Zheng
25 Paula Badosa
26 Marta Kostyuk
27 Dayana Yastremska
28 Sofia Kenin
29 Emma Raducanu
30 Veronika Kudermetova
31 McCartney Kessler
32 Maya Joint
La cerimonia del sorteggio sarà presentata da Todd Woodbridge e Jelena Dokic e rappresenterà uno dei momenti più attesi dello Slam. Da definire la copertura televisiva e streaming. Probabile che si potrà seguire sui canali social della competizione. OA Sport vi offrirà aggiornamenti su quello che accadrà.
SORTEGGIO AUSTRALIAN OPEN 2026
Giovedì 15 gennaio (orari italiani)
Ore 04:30 Cerimonia sorteggio Australian Open a Melbourne
PROGRAMMA SORTEGGIO AUSTRALIAN OPEN 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: da definire
Diretta streaming: da definire