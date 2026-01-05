Sonego-Sakamoto, ATP Hong Kong 2026: orario, tv, programma, streaming

Martedì 6 gennaio Lorenzo Sonego farà il proprio esordio nell’ATP250 di Hong Kong. Sul cemento outdoor asiatico il piemontese affronterà il giovane tennista giapponese Rei Sakamoto e vorrà confermare i favori del pronostico per iniziare col piede giusto la propria stagione. Sulla carta l’azzurro gode dei favori del pronostico al cospetto del Next Gen nipponico.

Un 2025 dall’evoluzione particolare per Sonego, costellato dalla punta di rendimento proprio a gennaio con i quarti di finale degli Australian Open. Nelle ultime settimane della stagione scorsa, poi, una sorta di risveglio, in corrispondenza dell’appuntamento di Coppa Davis. Il termine del sodalizio tecnico con Fabio Colangelo e la collaborazione con Vincenzo Santopadre è stato un nuovo capitolo.

Da capire quali saranno i riflessi in campo e come il torinese saprà convertire il tanto lavoro in allenamento in partita. Sonego spera di avere dei riscontri importanti dalla combinazione servizio-dritto, ma nello stesso tempo vorrebbe anche avere una performance in risposta dal lato sinistro del campo all’altezza della situazione.

La partita tra Lorenzo Sonego e il giapponese Sei Sakamoto andrà in scena martedì 6 gennaio non prima delle 06.30 italiane. Non è prevista la copertura televisiva e streaming dal momento che il campo-2 non godrà di tale vetrina. Noi di OA Sport, però, vi daremo conto dello sviluppo del match.

SONEGO-SAKAMOTO ATP HONG KONG 2026

Martedì 6 gennaio (orari italiani)

COURT 2 – Inizio alle 06:30

L. Sonego vs R. Sakamoto

A seguire

M. Giron vs Qualificato

A seguire

B. van de Zandschulp vs Qualificato

PROGRAMMA SONEGO-SAKAMOTO ATP HONG KONG 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta testuale: OA Sport