Solo Italia a Bad Gastein: Maurizio Bormolini torna a ruggire e vince il PSL

Preciso, efficiente, perfetto. Maurizio Bormolini è così riuscito ad imporsi nello slalom parallelo di Bad Gastein, seconda tappa della Coppa del Mondo del PSL 2025-2026. Sulle difficili nevi austriache, il detentore della sfera di cristallo ha concluso una fase finale perfetta, culminata con la vittoria nella Big Final ai danni del bulgaro Alexander Krashniak (+1.60) che ha perso subito contatto dall’azzurro a causa di un errore nelle prime porte.

Continua dunque il dominio italiano nello snowboard e, con il risultato odierno, il Bel Paese è riuscito anche ad imporsi per la prima volta in stagione nello slalom parallelo maschile. Bormolini torna quindi a vincere anche nel PSL, l’ultima volta fu a Mylin nel 2024, assicurandosi 100 punti preziosissimi in ottica generale. L’azzurro, dopo aver avuto la meglio agli ottavi su Max Kuehnhauser ed ai quarti su Arnaud Gaudet, ha continuato il suo percorso battendo in semifinale Cody Winters.

Nell’ultimo atto l’italiano ha poi gestito la run dopo l’errore di Krashniak nelle porte iniziali. Terza posizione per l’americano Cody Winters che nella Small Final è riuscito a battere il tedesco Stefan Baumaister. Si ferma invece ai quarti l’avventura di Aaron March, battuto proprio dal bulgaro Krashniak in una discesa che lo ha visto protagonista di diversi errori. Eliminati invece agli ottavi di finale Daniele Bagozza e Gabriel Messner, superati rispettivamente dal canadese Arnaud Gaudet e dallo svizzero Dario Caviezel.