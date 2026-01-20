Softball
Softball, le azzurre si riscattano e chiudono il raduno invernale messicano con un’altra vittoria
Termina con una vittoria l’avventura in Messico della Nazionale italiana di softball. Le nostre portacolori hanno chiuso l’impegnativo raduno invernale battendo per 7-2 la compagine della capitale Diablos Rojos, riscattando così la sconfitta rimediata nella giornata di ieri.
Una prova corale di grande rilevanza quella delle azzurre, capaci di mettere a referto complessivamente undici valide, tra cui spiccano due fuori campo ad opera di Elisa Cecchetti e due doppi di Dayton. Particolarmente positivo l’inizio della disputa, dove le giocatrici di Craig Montvidas hanno subito trovato il vantaggio, gestendo al meglio la situazione.
Non da meno quanto visto in pedana, con nota di merito per Toniolo, Lacatena e Rusconi, le quali hanno lanciato a testa due riprese, lasciando l’ultimo inning a Cacciamani.
L’Italia torna quindi a casa con un bilancio di cinque successi su sei partite giocate. Un ottimo punto di partenza in vista della stagione.