Softball: Italia, prima sconfitta messicana contro le Diablos Rojas

Prima sconfitta per l’Italia nel ciclo di partite amichevoli in Messico che fungono da inizio della stagione. Questa volta la squadra azzurra si è recata a Città del Messico, ma ha dovuto cedere alle Diablos Rojas con il punteggio di 5-2.

Tanto il pubblico presente, ma questa volta la squadra azzurra non riesce a ingranare benissimo contro quella che è la compagine campione della Liga Mexicana de Softbol. Le prime tre riprese, in particolare, segnano un 4-0 a favore delle Diablos Rojas.

Craig Montvidas, il manager azzurro, prova a cambiare le carte in tavola, anche vista la fiducia arrivata in quattro vittorie contro le Bravas de Leon, ma pur alternando Bigatton, Verni e Nicolini al lancio e pur trovando belle soluzioni nel seguito, il recupero non riesce.

Al termine della gara la parola a Melany Sheldon, che si è espressa tramite il sito FIBS: “È una bellissima esperienza, soprattutto per tornare un po’ in campo in un periodo in cui in Italia è più difficile farlo. Abbiamo trovato un clima ottimo e condizioni perfette per disputare partite di alto livello, che è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno durante tutto l’anno. Abbiamo provato tante cose e si vede che quando stiamo insieme comunque è sempre tutto un crescendo. I nostri obiettivi sono ovviamente altissimi: ora siamo concentrati sulla qualificazione al Mondiale, che è il primo traguardo, poi ci aspetta un anno successivo molto impegnativo. L’obiettivo finale, però, è il 2028“.