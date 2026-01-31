Sofia Goggia si scuote ed è seconda nel superG di Crans Montana! Pirovano fuori quando era nettamente in testa

L’Italia accarezza la vittoria nel superG di Crans Montana, ma a trionfare è la svizzera Malorie Blanc, che fa impazzire il pubblico presente al traguardo, centrando la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo. Sul podio ci salgono anche una ritrovata Sofia Goggia, che si scuote proprio con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ormai vicinissime. Terzo posto per l’americana Breezy Johnson, che toglie la gioia del primo podio a Roberta Melesi, che sognava di mettere da parte l’amarezza della mancata convocazione olimpica ed invece chiude quarta.

Enormi davvero i rimpianti per Laura Pirovano, che stava davvero disputando la miglior gara della sua vita e soprattutto era ad un passo non solo dal rompere la maledizione del primo podio in Coppa del Mondo, ma aveva soprattutto in mano la vittoria. La trentina era infatti in vantaggio di quasi sei decimi all’ultimo intermedio, ma proprio sull’ultimo dosso si è scomposta ed ha saltato l’ultima porta. Dopo aver tagliato la linea del traguardo, Pirovano si è subito messa le mani sul casco per disperazione.

Tornando alla gara, dunque, Malorie Blanc che ha fatto la differenza nel tratto conclusivo e chiudendo con 18 centesimi di vantaggio su Sofia Goggia, che batte un colpo proprio poco prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Si tratta del quarto podio stagionale, il terzo in superG, ma soprattutto il primo in questo 2026.

Sembrava una doppietta azzurra ormai sul podio ed invece l’americana Breezy Johnson con il pettorale 29 si è inserita al terzo posto (+0.36) proprio davanti a Roberta Melesi, che ha disputato davvero una bella gara, ma alla fine è quarta a 42 centesimi dalla vetta. Dietro di lei la tedesca Kira Weidle-Winkelmann (+0.44) e la neozelandese Alice Robinson (+0.51). Dal settimo al nono posto ci sono tre austriache: Ariane Raedler (+0.61), Cornelia Huetter (+0.64) e Mirjam Puchner (+0.72). Completa la Top-10 la ceca Ester Ledecka (+0.84).

C’era sicuramente attesa per la prestazione di Federica Brignone, che era al ritorno in velocità dopo l’infortunio. Su una pista decisamente complicata la valdostana ha preferito sicuramente non rischiare, terminando ad diciottesima ad 1’28 dalla vetta. A punti ci va anche Nicol Delago (27ma, +1.81). Le altre azzurre: 31° posto per Asja Zenere (+2.17), 32° per Nadia Delago (+2.21). Uscita, invece, Elena Curtoni.

In classifica di specialità Sofia Goggia allunga e si porta a 280 punti sempre in testa. Alle sue spalle c’è la neozelandese Alice Robinson con 220, mentre terza c’è Lindsey Vonn (190), che non ha preso parte alla gara dopo la caduta di ieri in prova. In quella generale comanda sempre Mikaela Shiffrin (1133) davanti a Camille Rast (963) e ad Emma Aicher (684), che è uscito oggi dopo che era nettamente in testa nella parte alta.