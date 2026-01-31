Sofia Goggia rafforza la top-10 nel Prize Money Ranking, Franzoni sogna un triplo sorpasso: i soldi guadagnati

Sofia Goggia ha guadagnato 25.608 euro grazie al secondo posto conquistato nel superG di Crans Montana, dove ha assaporato la vittoria prima di essere beffata per diciotto centesimi dalla padrona di casa Malorie Blanc, scesa con il pettorale numero 17 e capace di fare saltare il banco di fronte al proprio pubblico. Grazie all’assegno meritato per il risultato conseguito sulle elvetiche, la fuoriclasse bergamasca ha rafforzato il proprio piazzamento nella top-10 del Prize Money Ranking, la classifica dei premi stilata ufficialmente dalla Federazione Internazionale e aggiornata dopo ogni gara di Coppa del Mondo.

L’azzurra staziona al nono posto con 151.380 euro guadagnati in stagione, in scia alla svedese Sara Hector (156.501 euro) e alla statunitense Paula Moltzan (154.659 euro), nella graduatoria dominata dall’americana Mikaela Shiffrin (492.189 euro) davanti alla svizzera Camille Rast (307.530 euro) e alla connazionale Julia Scheib (271.391 euro). Tra gli emolumenti di maggior rilievo di cui ha beneficiato la 33enne figurano i 54.709 euro della vittoria nel superG della Val d’Isere prima di Natale, l’assegno odierno e i 13.968 euro per ciascuno dei due terzi posti a St. Moritz a metà dicembre.

Questa è la situazione con cui ci si presenterà alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove questa classifica verrà congelata e dove le atlete beneficeranno di premi garantiti dai rispettivi Comitati (varieranno, dunque, da Nazione a Nazione). Al maschile, invece, manca all’appello ancora la discesa libera di Crans Montana, in programma domenica 1° febbraio (ore 11.00), prima della rassegna a cinque cerchi.

Nel Prize Money Ranking riservato agli uomini, Giovanni Franzoni si trova al quinto posto con 205.987 euro: il super jackpot di 101.000 euro per il trionfo nella discesa libera di Kitzbuehel e i 54.709 euro per l’affermazione nel superG di Wengen hanno avuto un peso specifico enorme sul conto corrente del bresciano.

Il nostro portacolori potrebbe tornare in seconda piazza, ovvero quella in cui si trovava prima delle due gare infrasettimanali di Schladming, se dovesse riuscire a vincere a Crans Montana: porterebbe a casa altri 54.709 euro e supererebbe il muro dei 260.000 euro, inserendosi alle spalle dello svizzero Marco Odermatt (646.707) dopo aver superato lo svizzero Loic Meillard (240.501), il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen (235.878) e il norvegese Atle Lie McGrath (222.210). In caso di secondo posto (25.608 euro) supererebbe soltanto McGrath, mentre con li altri piazzamenti potrebbe solo conservare il proprio piazzamento.