Sofia Goggia: “Le cose non mi vengono facilissime, c’è tanto da limare. Stagione non vincente in discesa”

Sofia Goggia non ha impressionato nella seconda prova cronometrata della discesa libera di Tarvisio, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino che va in scena sulla pista Di Prampero nella località friulana. La fuoriclasse bergamasca ha concluso in 17ma posizione, con un distacco di 1.52 secondi da Nicol Delago, capace di firmare il miglior crono su un tracciato assente dal massimo circuito internazionale itinerante da ben quindici anni.

La Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 sarà chiamata a rialzare la testa in vista della gara, che andrà in scena sabato 17 gennaio (ore 10.45): l’azzurra riuscirà a inventarsi un guizzo nel penultimo superG prima delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ormai distanti soltanto tre settimane? La nostra portacolori è reduce dalla prova poco brillante offerto a Zauchensee (dove le condizioni erano proibitive) e in stagione ha vinto il superG della Val d’Isere.

Sofia Goggia ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Abbiamo disputato due prove molto diverse per le condizioni che abbiamo trovato: in questa seconda prova il fondo era molto più compatto. A dire la verità c’è tanto da limare, le cose non mi stanno venendo facilissime, ma ho un pomeriggio per studiare meglio le linee in vista della gara di domani“.

L’azzurra ha poi proseguito: “L’umidità determinerà le condizioni della gara di domani: dovremo essere pronte a tutte e vedremo. Fisicamente sto molto bene, riconosco che in discesa sin qui non è stata una stagione vincente: domani ci sarà da partire bene sin dal primo tratto di scorrimento, cercando di fare la differenza nelle poche curve che ci sono e spianarsi il più possibile per portare la velocità dalla cima fino in fondo, perché non ci sono punti per poterla recuperare”.