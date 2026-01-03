Sofia Goggia fuori di un soffio dalle 15 nella World Entry List di gigante. Della Mea può sperare

Sofia Goggia si è prodigata in una splendida rimonta nel gigante di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulla sempre affascinante pista Podkoren nella località slovena. L’azzurra aveva chiuso la prima manche al 27mo posto, ma nella seconda è riuscita a risalire di ben sedici posizioni e ha concluso la propria gara in undicesima piazza, con un ritardo di 2.98 dalla svizzera Camille Rast e a 64 centesimi dalla top-10 (Lara Della Mea decima a 2.34).

Ricordiamo i risultati conseguiti dalla fuoriclasse bergamasca tra le porte larghe in questa stagione: fuori nella prima manche di Soelden, 17ma a Copper Mountain, ottava e undicesima a Trmblant, ottava a Semmering e undicesima oggi. Una serie di riscontri discreti portati a casa dalla 33enne nella disciplina a lei meno congeniale, ad accompagnare la vittoria nel superG della Val d’Isere e i due podi di St. Moritz (terza in discesa libera e in superG). La rimonta odierna va accolta con favore, ma purtroppo risulta un po’ beffarda, perché la nostra portacolori è rimasta fuori di un soffio dalla top-15 della WCSL List.

Sofia Goggia occupa infatti la sedicesima posizione con 178 punti, ad appena due lunghezze di distacco dalla tedesca Lena Duerr. Questa graduatoria è fondamentale per assegnare i pettorali di partenza: le prime sette classificate hanno diritto a un numero tra 1 e 7 (assegnato a sorte), le atlete piazzate tra l’ottavo e il quindicesimo posto beneficiando di un numero tra 8 e 15 (sempre sorteggiato). A seguire partono le atlete con più di 500 punti nella WCSL List e che si trovano nella top-30 della WCSL di specialità, dunque questo sarebbe lo status di Sofia Goggia in questo momento.

L’infortunio della svizzera Lara Gut-Behrami (dodicesima) permetterà comunque a Sofia Goggia di rientrare nel secondo sottogruppo e di beneficiare di un pettorale tra 8 e 15 in occasione del gigante di Kronplatz (in programma il prossimo 20 gennaio). Lara Della Mea ha migliorato di ben tre posizioni la propria situazione con il decimo posto odierno, issandosi in diciottesima piazza con 143 punti, alle spalle della canadese Britt Richardson (168).

L’ingresso nella top-15 non è poi così lontano e potrà provarci nei prossimi appuntamenti in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Ricordiamo che dalla sedicesima posizione partono ordinatamente le atlete con almeno 500 punti WCSL totali e classificate tra la sedicesima e la trentesima posizione nella WCSL di specialità, a seguire scattano le sciatrici classificate fino alla trentesima posizione di questa classifica di specialità: è il caso di Della Mea, partita con il 24 a Kranjska Gora

WCSL LIST GIGANTE FEMMINILE

1. Julia Scheib (Austria) 578

2. Alice Robinson (Nuova Zeland) 565

3. Sara Hector (Svezia) 490

4. Camille Rast (Svizzera) 463

5. Thea Louise Stjernesund (Norvegia) 378

6. Paula Moltzan (USA) 357

7. Zrinka Ljutic (Croazia) 347

8. Lara Colturi (Albania) 311

9. Federica Brignone (Italia) 309, ferma per infortunio

10. Valerie Grenier (Canada) 270

11. Mikaela Shiffrin (USA) 266

12. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 252, ferma per infortunio

13. Nina O’Brien (USA) 222

14. Maryna Gasienica-Daniel (Polonia) 203

15. Lena Duerr (Germania) 180

16. Sofia Goggia (Italia) 178

17. Britt Richardson (Canada) 168

18. Lara Della Mea (Italia) 143

19. Mina Fuerst Holtmann (Norvegia) 142

20. Wendy Holdener (Svezia) 124