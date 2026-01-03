Sofia Goggia e la rimonta funambolica a Kranjska Gora: “Sfruttata pista liscia e tracciatura ritmica: è il mio livello”

Una funambolica rimonta ha permesso a Sofia Goggia di accarezzare la top-10 nel gigante di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulla sempre affascinante pista Podkoren nella località slovena. La fuoriclasse bergamasca si è resa protagonista di una splendida seconda manche (quinto tempo della sessione), ha recuperato ben sedici posizioni e ha chiuso all’undicesimo posto con un ritardo di 2.98 dalla svizzera Camille Rast.

L’azzurra prosegue così il buon rendimento tra le porte larghe dopo i due buoni riscontri di Tremblant (ottava e undicesima in Canada) e l’ottavo posto di Semmering conseguito lo scorso 27 dicembre. La nostra portacolori si è avvicinata alla top-15 della WCSL List di specialità e ora si proietta verso l’abbuffata di velocità tra Zauchensee (Austria, 10-11 gennaio) e Tarvisio (Italia, 17-18 gennaio), con superG e discesa libera previste in entrambe le tappe.

Sofia Goggia ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Sicuramente ho saputo sfruttare la pista liscia e soprattutto una tracciatura molto più ritmica della prima, che aveva poca velocità. Sono contenta di come ho sciato nella seconda: questo è il mio livello nel gigante. Ora mi sposto a Passo San Pellegrino per allenarmi sulla pista La VolatA in vista delle prove veloci di Zauchensee; il mio prossimo gigante sarà invece a Kronplatz”.