Sofia Goggia: “Sarà una gara corta, ma assegna comunque 100 punti. La priorità è la salute delle atlete”

Sofia Goggia sarà una delle protagoniste più attese nelle gare veloci del weekend in programma a Zauchensee, sede dell’undicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile. La fuoriclasse bergamasca va a caccia della prima vittoria stagionale in discesa libera, dopo essere salita sul gradino più alto del podio nel superG della Val d’Isere.

L’azzurra ha espresso al sito federale le sue sensazioni alla vigilia della discesa austriaca che andrà in scena con partenza abbassata a causa dell’annullamento del secondo training: “Non c’erano le condizioni ideali per disputare la prova in sicurezza giovedì, per cui siamo state molto attente. Nella seconda ci hanno chiesto nel corso della ricognizione di oggi di lisciarla, ma c’erano veramente tanti mucchi di neve al di fuori dalla linea, speriamo riescano a ripulirla tutta in vista della gara“.

“Sono d’accordo con la decisione di preservare la salute delle atlete, in primis dobbiamo guardare alla sicurezza, poi entra un discorso di avere condizioni che esaltino il livello della competizione. Sarà una gara corta, siamo alla partenza di riserva e tutte sappiamo che sarà una gara un po’ così, ma assegnerà comunque 100 punti per la classifica“, aggiunge Goggia.

Sul recente undicesimo posto nel gigante di Kransjka Gora con una buona rimonta nella seconda manche: “Arrivo da una gigante di Kranjska Gora dove ho sbagliato tanto nella prima manche perché quando la velocità è bassa faccio fatica a deformare lo sci. Nella seconda invece sono stata più dinamica, richiedeva maggiore intensità e sono riuscita ad esprimere la mia sciata“.