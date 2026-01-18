Coppa del Mondo
Sofia Goggia, c’è una sorpresa che tira su il morale: è in testa alla classifica di superG!
Nonostante il super-G di Tarvisio, in Italia, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, le porti in dote il sesto posto finale, Sofia Goggia si regala la vetta della classifica di specialità: dopo tre gare l’azzurra raggiunge quota 200 punti e balza al comando.
L’azzurra scavalca la neozelandese Alice Robinson, vittima quest’oggi di una brutta caduta, la quale resta ferma a quota 180 e viene scavalcata anche dalla statunitense Lindsey Vonn, che con la piazza d’onore odierna si porta a quota 190, a -10 dall’italiana.
In classifica generale, invece, l’azzurra sale in quinta piazza a quota 506, a -417 dalla statunitense Mikaela Shiffrin, assente oggi, la quale guida con 923 punti. Sale in terza piazza la vincitrice odierna, la teutonica Emma Aicher, a quota 598, superando Vonn, ora quarta con 590.
CLASSIFICA SUPER-G
1 Goggia Sofia (Italia) 200
2 Vonn Lindsey (Stati Uniti) 190
3 Robinson Alice (Nuova Zelanda) 180
4 Miradoli Romane (Francia) 159
5 Aicher Emma (Germania) 124
6 Curtoni Elena (Italia) 105
7 Ledecka Ester (Cechia) 104
8 Huetter Cornelia (Austria) 91
9 Cashman Keely (Stati Uniti) 87
10 Lie Kajsa Vickhoff (Norvegia) 80
CLASSIFICA GENERALE
1 Shiffrin Mikaela (Stati Uniti) 923
2 Rast Camille (Svizzera) 753
3 Aicher Emma (Germania) 598
4 Vonn Lindsey (Stati Uniti) 590
5 Goggia Sofia (Italia) 506
6 Moltzan Paula (Stati Uniti) 502
7 Robinson Alice (Nuova Zelanda) 489
8 Scheib Julia (Austria) 460
9 Colturi Lara (Albania) 434
10 Hector Sara (Svezia) 408