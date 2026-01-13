Snowboardcross, torna la Coppa del Mondo: i convocati dell’Italia per Dongbeiya, c’è Moioli

La Coppa del Mondo di snowboardcross tornerà in scena nel weekend del 16-18 gennaio a Dongbeiya (Cina): a oltre un mese dal debutto stagionale in quel di Cervinia, il massimo circuito internazionale itinerante offrirà la seconda tappa di questa specialità che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Si incomincerà venerdì con le qualificazioni di gara-1, sabato ci sarà spazio proprio per gara-1, mentre la seconda sfida con l’annesso turno preliminare animerà la giornata di domenica.

Il CT Cesare Pisoni ha convocato dieci atleti: Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Omar Visintin, Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Niccolò Colturi e Filippo Ferrari. Michela Moioli si rimetterà in gioco dopo il secondo posto di Cervinia: la Campionessa del Mondo si inchinò alla francese Lea Casta e ora inseguirà un risultati di rilievo in terra asiatica, quando mancheranno tre settimane ai Giochi.

Lisa Francesia Boirai chiuse al settimo posto, mentre Sofia Groblechner terminò in dodicesima posizione sulle nevi italiane. Tra gli uomini, invece, l’obiettivo è quello di migliorare i risultati conseguiti un mese fa: Lorenzo Sommariva fu il migliore sul fronte maschile (tredicesimo).