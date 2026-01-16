Snowboardcross, quattro azzurri centrano la qualificazione per la fase finale di Dongbeiya

Dopo oltre un mese dal debutto di Cervinia, la Coppa del Mondo di snowboardcross 2025-2026 è pronta a vivere il secondo appuntamento della stagione. Dal 16 al 18 gennaio si terrà infatti la tappa di Dongbeiya, in Cina. Oggi gli atleti hanno saggiato per la prima volta le nevi cinesi andando alla ricerca della qualificazione per le finali di domani.

In campo maschile, il più veloce è stato il canadese Eliot Grondin, che ha concluso la sua run con il tempo di 35.17. Segnali positivi per l’Italia con Filippo Ferrari che chiude al quarto posto (+0.33) davanti a Lorenzo Sommariva (+0.35). Riesce a strappare il pass per le finali al termine della prima run anche Omar Visintin, a cui basta il decimo posto (+0.69). Non riescono invece a qualificarsi Niccolo Colturi, 40° e Tommaso Leoni, 45°.

Tra le donne, invece, la più veloce è stata la britannica Charlotte Bankes, che ha chiuso la prova con il tempo di 37.60. Si qualifica con l’ultimo tempo utile per la prima run Michela Moioli, che arriva decima (+1.40). Eliminate, invece, tutte le altre azzurre: Lisa Francesia Boirai ha infatti chiuso al 19° posto (+2.09), mentre Sofia Groblechner si è dovuta accontentare della 29ma posizione. Fuori Caterina Carpano, 33ma, e Sofia Belingheri.