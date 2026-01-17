Snowboardcross: Michela Moioli si ferma ai piedi del podio a Dongbeiya, vince Bankes

Seconda tappa stagionale per la Coppa del Mondo di snowboardcross: il massimo circuito internazionale nell’ultimo appuntamento prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina si è spostato in Cina, a Dongbeiya, dove ci saranno due gare.

Oggi in scena la prima che ha visto al femminile trionfare la britannica Charlotte Bankes. Successo numero ventisei in carriera per la vice campionessa del mondo in carica, una delle atlete più vincenti di questa specialità nella storia.

La Big Final ha visto la trentenne prevalere sull’australiana Josie Baff, nuova leader della classifica di Coppa, e sulla transalpina Chloe Trespeuch. Prematuramente eliminata invece Lea Casta, che aveva vinto la gara inaugurale a Cervinia.

In casa Italia un po’ di delusione per Michela Moioli che dopo essersi destreggiata bene in tutta la gara chiude ai piedi del podio, in quarta posizione. Non erano presenti altre italiane nella fase finale.