Snowboardcross, Jakob Dusek trionfa a Dongbeiya. Buon piazzamento per Sommariva

Si sono da poco concluse le fasi finali dello snowboardcross di Dongbeiya (Cina), località che ha ospitato la seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. Dopo più di un mese dall’appuntamento di Cervinia, si sono oggi assegnate nuove medaglie nella stagione che porterà alle Olimpiadi. Andiamo a scoprire i risultati delle finali in campo maschile.

Il protagonista assoluto della gara è stato l’austriaco Jakob Dusek, capace di vincere tutte le manche dagli ottavi di finale. Il campione del mondo di Bakuriani (2023) è riuscito poi a concludere in testa anche la Big Final, grazie ad una brillante rimonta. Seconda posizione per il canadese Eliot Grondin, beffato solo nel finale. Sale sul gradino più basso del podio l’australiano Adam Lambert.

Il migliore tra gli italiani è stato Lorenzo Sommariva che dopo aver superato ottavi e quarti si è arreso solo in semifinale. L’azzurro però si è poi riscattato, vincendo la Small Final e chiudendo al quinto posto complessivo. Si ferma invece ai quarti di finale il percorso di Filippo Ferrari, anticipato proprio dal connazionale Sommariva che con il secondo posto ha strappato il pass per l’ultimo atto. Male Omar Visintin che non riesce a superare neanche lo scoglio degli ottavi di finale, concludendo in ultima posizione la heat 7.