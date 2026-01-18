Snowboardcross: doppietta francese a Dongbeiya, vince Julia Nirani-Pereira. Moioli ottava

Gara-2 in quel di Dongbeiya per la Coppa del Mondo di snowboardcross al femminile. Sulle nevi cinesi è la Francia a dominare: arriva una doppietta in casa transalpina, con Julia Nirani-Pereira a conquistare il successo.

Seconda vittoria della carriera per la 24enne che nell’ultimo atto riesce a scavalcare la connazionale Chloe Trespeuch, sul podio anche ieri. Sul primo gradino ieri era presente Charlotte Bankes, oggi la britannica invece è terza sopravanzando l’australiana Mia Clift.

Bankes si porta al comando della classifica di Coppa, una graduatoria ancora molto corta con cinque appuntamenti che si andranno a disputare nel mese di marzo.

In chiave Italia ottava posizione per Michela Moioli che è stata eliminata purtroppo in semifinale e nella Small Final è stata squalificata per un contatto con la ceca Adamczykova, dopo che era riuscita ad aggiudicarsi il quinto posto.