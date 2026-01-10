Snowboard, solo cinque azzurri qualificati alle fasi finali del PGS di Scuol. Eliminato Aaron March!

Si è aperta con le qualificazioni la giornata dedicata alla quarta tappa della Coppa del Mondo PGS 2025-2026. Sulle nevi svizzere di Scuol, gli atleti sono scesi in pista per strappare il pass per le fasi finali, in programma dalle ore 13.00. Non è stata una mattinata brillante per l’Italia, che ha visto solo cinque azzurri qualificati per il turno successivo.

Nello specifico, in campo femminile, la più veloce al termine delle due run è stata la promessa giapponese Tsubaki Miki che ha chiuso con il tempo di 1’30″37. La prima azzurra a qualificarsi è stata Elisa Caffont che ha terminato la prova al quarto posto, con un ritardo dalla nipponica di 1.86 secondi (1’32″23). Centra l’obiettivo anche Jasmin Coratti, undicesima con il tempo di 1’33″74. Eliminate invece Sofia Valle, 23esima (+5.23), Lucia Dalmasso, 26esima (+8.29) ed Elisa Fava, 30esima (+10.71).

Tra gli uomini, invece, è stato il bulgaro Radoslav Yankov a siglare la migliore prestazione al termine delle due run con il tempo di 1’25″37. Dietro di lui un brillante Mirko Felicetti, che completa la prova con il crono di 1’25″91 e si giocherà le sue chance nella fase finale. Bene anche Roland Fischnaller che si qualifica con il quinto tempo (1’26″66).

Decimo, invece, Daniele Bagozza (1’26″86), ultimo italiano a prendere parte nel pomeriggio degli ottavi di finale. Primo degli eliminati, a sorpresa, Aaron March che ha chiuso la qualifica al 17esimo posto (1’27″12), insufficiente per passare il taglio. Fuori anche Gabriel Messner 19esimo (1’27″20), Tommy Rabanser, 20esimo (1’27″22) ed Edwin Coratti, 22esimo (1’27″68).