Snowboard, sette azzurri si qualificano alle fasi finali del PGS di Bansko. Ancora fuori Roland Fischnaller

Dopo il grande spettacolo di ieri sulle nevi bulgare, il PGS di Bansko replica oggi con una nuova tappa valevole per la Coppa del Mondo dello slalom gigante parallelo 2025-2026. Si sono infatti da poco concluse le due manche di qualificazioni maschili e femminili, al termine delle quali si è delineata la composizione delle fasi finali, in programma dalle 12.

In campo maschile, il più veloce è stato il tedesco Yannik Angenend che ha completato le due run con il crono di 1’18″07. Dietro di lui un brillante Edwin Coratti che ha chiuso con il tempo di 1’18″12. Molto vicino anche Maurizio Bormolini che centra la qualificazione con il terzo crono complessivo (1’18″37). Passano il taglio anche Aaron March, decimo (1’19″31) e Tommy Rabanser, tredicesimo (1’19″59). Continuano, invece, i problemi per Roland Fischnaller che, come ieri, viene eliminato nelle qualifiche. Diciassettesimo posto per il 45enne azzurro (1’19″71), primo degli esclusi. Con lui, fuori anche Gabriel Messner (25esimo).

Tra le donne, invece, la migliore è stata la giapponese Tsubaki Miki, ieri terza. La nipponica, al termine delle due manche, ha fermato il cronometro sull’1’23″22. In seconda posizione si piazza Elisa Caffont con un interessante 1’25″19. Bene anche Lucia Dalmasso, terza e molto vicina alla connazionale. Prenderà parte alla fase finale anche Jasmin Coratti, che si qualifica con il decimo crono (1’27″37). Eliminate invece Sofia Valle (23esima), Sophie Rabanser (27esima) e Fabiana Fachin (DNF).