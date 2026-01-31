Snowboard
Snowboard: Roland Fischnaller al comando nel PGS di Rogla dopo le qualifiche
Ultimo appuntamento prima delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina per la Coppa del Mondo di snowboard parallelo. In scena oggi il PGS in quel di Rogla: nella mattinata in Slovenia in scena le qualifiche.
Tra gli uomini continua a dar spettacolo Roland Fischnaller che vuole chiudere in bellezza la carriera conquistando l’alloro a Cinque Cerchi. L’azzurro è al comando nelle qualifiche davanti alla coppia coreana formata da Sangho Lee e Sangkyum Kim.
Qualificati altri quattro azzurri: quarto Maurizio Bormolini, sesto Aaron March, decimo Gabriel Messner, quattordicesimo Daniele Bagozza. Eliminati Rabanser, Felicetti e Coratti.
Al femminile guida la giapponese Tsubaki Miki. Saranno al via delle fasi finali Jasmin Coratti, quarta, Elisa Caffont, sesta, Lucia Dalmasso, decima, e Sofia Valle, sedicesima.