Snowboard, Olimpiadi 2026: i convocati dell’Italia. C’è Roland Fischnaller a 45 anni

Siamo vicinissimi all’appuntamento più importante del quadriennio in chiave sport invernali. Una decina di giorni e scatteranno le Olimpiadi invernali italiane di Milano-Cortina. Oggi la Federazione italiana sport invernali ha annunciato i convocati, tra questi quelli dello snowboard.

La disciplina più attesa è sicuramente quella dell’alpino, con gli azzurri che hanno dominato la stagione: presente Roland Fischnaller, alla veneranda età di 45 anni, con lui un altro veterano come Aaron March ed il detentore della Coppa del Mondo Maurizio Bormolini. Attesa anche tra le donne con Lucia Dalmasso ed Elisa Caffont.

Nello snowboardcross a caccia di un’altra medaglia Michela Moioli, già trionfatrice a PyeongChang 2018. Da seguire anche Lorenzo Sommariva e Omar Visintin. Nel freestyle Ian Matteoli è la punta soprattutto nel Big Air, dove nella giornata giusta può puntare la top-5.

Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i convocati specialità per specialità.

CONVOCATI ITALIA SNOWBOARD OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Freesnow Uomini

Ian Matteoli

Louis Philip Vito III

Freesnow Donne

Marilù Poluzzi

Alpino Uomini

Maurizio Bormolini

Mirco Felicetti

Roland Fischnaller

Aaron March

Alpino Donne

Elisa Caffont

Jasmin Coratti

Lucia Dalmasso

Sofia Valle

Snowboardcross Uomini

Filippo Ferrari

Lorenzo Sommariva

Omar Visintin

Snowboardcross Donne