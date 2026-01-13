Snowboard oggi, PSL Bad Gastein 2026: orari, tv, programma, streaming

Dopo il PGS di Scuol (Svizzera) la grande stagione dello snowboard prosegue ora con la seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di PSL. Oggi, martedì 13 gennaio, si terrà infatti a Bad Gastein, in Austria, un nuovo appuntamento dello slalom parallelo. Si partirà, come sempre dalle qualificazioni per affrontare poi la fase finale.

L’unica tappa già conclusa è stata quella di Davos, nella quale Elisa Caffont si è aggiudicata la prima vittoria della sua carriera. L’azzurra, seconda nel PGS di Scuol, tenterà ora un’incredibile doppietta nella Coppa del Mondo del PSL, per confermare una condizione ottima. Sarà presente anche Lucia Dalmasso, in cerca di riscatto dopo risultati non positivi.

In campo maschile, l’Italia schiera la sua punta di diamante Roland Fischnaller reduce dai successi in PGS a Carezza e Scuol. Il 45enne azzurro vuole ora mettere la prima firma anche nello slalom gigante. Attesi anche Gabriel Messner ed Aaron March rispettivamente secondo e terzo nell’unico PSL fin ora disputato.

PROGRAMMA PSL BAD GASTEIN 2026

Martedì 13 gennaio

Ore 14.30 Qualificazioni Donne

Ore 15.10 Qualificazioni Uomini

Ore 18.45 Finali Uomini e Donne

DOVE VEDERE IL PSL DI BAD GASTEIN IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport dalle 18.55

Diretta streaming: RaiPlay Sport 2, Discovery Plus

Diretta Live testuale: OA Sport