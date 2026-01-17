Snowboard
Snowboard: l’halfpipe a Laax vede i successi di Scotty James e Choi Ga-on
Quinto appuntamento per la Coppa del Mondo di snowboard nella specialità Halfpipe: dopo le trasferte asiatiche e nordamericane il massimo circuito internazionale si sposta in Europa nell’ultima gara prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina.
A Laax, in Svizzera, tra gli uomini a vincere è uno dei veterani, l’australiano Scotty James. Seconda run devastante con il punteggio di 98.75, vicinissimo alla perfezione.
Alle sue spalle altri due oceanici, il neozelandese classe 2006 Campbell Melville Ives e l’altro australiano Valentino Guseli. Con il settimo posto torna al comando della classifica di Coppa il giapponese Yūto Totsuka.
Tra le donne è ancora devastante la sudcoreana Choi Ga-on: 92.50 per l’atleta classe 2008 per conquistare la terza vittoria stagionale. Sul podio addirittura una 2009, la giapponese Rise Kudo e la cinese Cai Xuetong.