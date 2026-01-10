Snowboard, Jake Canter e Laurie Blouin vincono ad Aspen nella prima tappa dello slopestyle

Si sono da poco concluse le fasi finali della prima tappa di Coppa del Mondo snowboard slopestyle 2025-2026. Ad Aspen, negli Stati Uniti d’America, si sono oggi assegnati i primi punti della classifica generale maschile e femminile, dopo le qualificazioni andate in scena nella giornata di giovedì. Andiamo a scoprire i vincitori del primo appuntamento stagionale.

In campo maschile, il migliore è stato il padrone di casa Jake Canter che ha anticipato tutti gli avversari con una seconda run da ben 85.16 punti. Si deve accontentare della seconda posizione il cinese Yiming Su che termina la prova con lo score di 84.18 punti. Sale sul gradino più basso del podio il neozelandese Dane Menzies (83.68 punti). Eliminati invece nella qualifica gli italiani Ian Matteoli, Leo Framarin e Loris Framarin.

Tra le donne, invece, a vincere è stata la canadese Laurie Blouin che ha chiuso una seconda run da 81.21 punti, score che le è valso il successo. Dietro di lei la giapponese Mari Fukada con lo score di 77.26. Chiude il primo podio della stagione la nipponica Kokomo Murase che ha terminato una seconda manche da 75.36 punti. Eliminata invece nelle qualifica Marilu Poluzzi, unica italiana al via.