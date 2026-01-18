Snowboard, il padrone di casa Tervel Zamprov vince il PGS di Bansko. Azzurri lontano dal podio

Si è da poco conclusa la seconda giornata dedicata al PGS di Basko, tappa valevole per la Coppa del Mondo di snowboard 2025-2026. Sulle nevi bulgare, è stato il padrone di casa Tervel Zampirov a conquistare il successo, il primo stagionale. Davanti al pubblico di casa, il giovane 2005 è riuscito ad imporsi nella Big Final superando l’austriaco Fabian Obmann (+0.15).

Il già campione del mondo di slalom parallelo (Engladina 2025) ha inaugurato il suo percorso battendo agli ottavi Andreas Prommegger ed ai quarti Bormolini. Nel penultimo atto, Zampirov si è poi imposto sul connazionale Yankov. In finale, come detto, ha condotto una run perfetta che gli è valsa la prima vittoria in carriera in PGS. Terza posizione proprio per il bulgaro Radoslav Yankov che ha sconfitto nella Small Final il tedesco Yannik Angenend, vittima di una caduta dopo poche porte.

Il migliore degli italiani è stato il detentore della Sfera di Cristallo Maurizio Bormolini, uscito ai quarti di finale nella sfida contro il bulgaro Tervel Zamfirov a causa di un grave errore. Eliminati invece agli ottavi Tommy Rabanser, Edwin Coratti ed Aaron March. Si conclude così una due giorni senza podi per la squadra azzurra maschile dovrà tornare subito competitiva a Simonhöhe tra una settimana.