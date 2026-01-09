Snowboard
Snowboard, i convocati dell’Italia per Scuol. 15 azzurri al via del primo PGS dell’anno
Saranno quindici gli atleti italiani impegnati nella quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di snowboard alpino, in programma sabato 10 gennaio a Scuol. La località svizzera ospiterà il quarto gigante parallelo stagionale del circuito maggiore, che mette in palio punti preziosi in ottica Sfera di Cristallo e rappresenta soprattutto una delle ultime gare valevoli per la selezione interna di alcune squadre verso i Giochi Olimpici.
Il quotato team azzurro si presenta sulle nevi dell’Engadina con ambizioni importanti per il primo appuntamento del nuovo anno, dopo aver ottenuto risultati eccezionali nella prima parte della stagione olimpica. Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato Maurizio Bormolini, Roland Fischnaller, Aaron March, Daniele Bagozza, Mirko Felicetti, Marc Hofer, Fabian Lantschner, Gabriel Messner, Tommy Rabanser, Edwin Coratti in campo maschile e Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Elisa Fava, Sofia Valle tra le donne.
Al termine della gara elvetica questo gruppo di atleti (ad eccezione di Fischnaller) si sposterà a Monguelfo, in provincia di Bolzano, per due giorni di allenamento in vista della successiva tappa del circuito maggiore prevista a Bad Gastein dal 13 al 14 gennaio. Attesi in Austria per il raduno anche Manuel Haller, Mike Santuari, Giorgia Carnevali, Fabiana Fachin, Anna Victoria Mammone e Sophie Rabanser, che si tratterranno poi nei giorni successivi per prendere parte alla prossima tappa di Coppa Europa.