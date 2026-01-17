Snowboard, Hofmeister vince anche il PGS di Bansko. Le azzurre non vanno oltre i quarti

Si sono da poco concluse le fasi finali dello slalom gigante parallelo di Bansko, quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. Sulle nevi bulgare, il successo è stato conquistato da una brillante Ramona Theresia Hofmeister che ottiene la seconda vittoria stagionale dopo il ritorno dal lungo infortunio. La tedesca, apparsa sempre in controllo, è riuscita a superare nella Big Final la polacca Aleksandra Krol-Walas (+0.59).

La tre volte vincitrice della Coppa del Mondo di parallelo ha iniziato il suo percorso battendo agli ottavi la canadese Kaylie Buck ed ai quarti l’azzurra Elisa Caffont, autrice di diversi errori. La teutonica ha poi costretto all’errore nell’ultimo atto la padrona di casa Malena Zamfirova qualificandosi alla finale nella quale, come detto, ha superato Krol-Walas, seconda. La Hofmeister conquista 100 punti nella generale e manda un chiaro segnale a tutte le avversario dopo il suo ritorno.

Terza posizione per giovane giapponese Tsubaki Miki. Non vanno oltre i quarti di finale le due italiane al via. Elisa Caffont è stata fermata dalla vincitrice mentre Lucia Dalmasso è stata superata da Krol-Walas al termine di una run con un grave errore nella parte centrale.