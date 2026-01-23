Snowboard: Ester Ledecka torna in vista delle Olimpiadi e domina a Simonhöhe in PGS

L’ultima apparizione era stata a fine 2024. È passato più di un anno per tornare a vedere Ester Ledecka nella Coppa del Mondo di snowboard alpino: la fuoriclasse ceca lo fa, ovviamente, in grande stile, alla sua maniera, vincendo.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si avvicinano e la trentenne andrà a caccia della tripletta dopo gli ori ottenuti a PyeongChang e Pechino, proprio per questo ha voluto testarsi sulla tavola, dopo le tante apparizioni nello sci alpino. Lo ha fatto in Austria, nella tappa di Simonhöhe, ed il PGS ha subito la sua firma.

Consueto dominio, alla sua maniera: solamente in semifinale qualche rischio con la giapponese Miki, poi il successo nell’ultimo atto con la neerlandese Michelle Dekker di 43 centesimi. La già citata Miki è quarta, battuta anche dall’altra ceca Maderova nella Small Final.

Italiane che in questa tappa restano fuori dalla zona podio. Jasmin Coratti si ferma ai quarti proprio contro l’imbattibile Ledecka, stesso turno per Lucia Dalmasso. Eliminata agli ottavi invece Elisa Caffont che perde la leadership in classifica generale.