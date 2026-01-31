Snowboard, Elisa Caffont sul podio a Rogla in PGS. Vince la giapponese Miki

Ancora un podio italiano nella Coppa del Mondo di snowboard parallelo al femminile, il settimo stagionale, nell’ultima tappa prima delle Olimpiadi di Milano Cortina. Nel PGS di Rogla, in Slovenia, conquista la quinta top-3 stagionale Elisa Caffont.

L’azzurra è terza nella specialità olimpica sul pendio sloveno: dopo essersi arresa in semifinale alla tedesca Ramona Theresia Hofmeister, è riuscita a prevalere nella Small Final battendo l’austriaca Sabine Payer. A vincere è la giapponese Tsubaki Miki, proprio davanti ad Hofmeister.

Per la nipponica secondo successo in stagione ed anche la soddisfazione di volare in solitaria (davanti a Caffont) nella classifica di Coppa. Eliminata ai quarti di finale Jasmin Coratti, mentre si arrendono agli ottavi Lucia Dalmasso e Sofia Valle.