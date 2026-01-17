Snowboard, cinque azzurri alle fasi finali del PGS di Bansko. Eliminato Roland Fischnaller!

Dopo le grandi emozioni del PSL di Bad Gastein, la stagione dello snowboard prosegue ora con lo slalom gigante parallelo di Bansko, tappa della Coppa del Mondo PSG 2025-2026. Sulle nevi bulgare, si sono da poco concluse le qualificazioni maschili e femminili, al termine delle quali si è delineata la composizione della fase finale, in programma dalle 12.00 italiane.

Tra gli uomini il più veloce è stato il canadese Arnaud Gaudet che ha concluso le due run con il tempo di 1’11″60. Dietro di lui un brillante Aaron March (+0.14), uno dei favoriti per la fase finale. Per trovare un altro azzurro qualificato dobbiamo arrivare alla dodicesima posizione, occupata da Maurizio Bormolini (1’12″16). Dietro di lui strappa anche il pass Edwin Coratti (1’12″20). Primo degli esclusi Daniele Bagozza che chiude la qualifica in 17esima posizione (1’12″43). Eliminazione clamorosa quella di Roland Fischnaller, autore di una seconda run non perfetta. Il 45enne azzurro termina la prova con il 27esimo crono (1’13″37), insufficiente per prendere parte alle fasi finali. Fuori anche Mirko Felicetti, uscito nella prima manche.

In campo femminile, la più veloce è stata la giovane giapponese Tsubaki Miki che dopo le due run sulle piste blu e rossa ha fermato il cronometro sull’1’15″46. La prima tra le italiane è stata Lucia Dalmasso, reduce dalla brillante vittoria in PSL. Quinto tempo per l’azzurra (1’17″76) che nel pomeriggio andrà alla ricerca della vittoria. Bene anche Elisa Caffont che si qualifica con il settimo crono (1’18″12). Eliminate invece Sofia Valle, diciannovesima (+4.92) e Jasmin Coratti, fuori nella prima manche.