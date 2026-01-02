Snowboard alpino, i convocati dell’Italia per il raduno di Livigno: allenamenti sulla pista delle Olimpiadi

L’Italia dello snowboard alpino si allenerà a Livigno, località che ospiterà le gare del PGS delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato undici azzurri, sette uomini e quattro donne, per un raduno dal 6 al 9 gennaio.

Nella località valtellinese, in provincia di Sondrio, si ritroveranno, ad un mese dall’inizio dei Giochi, Maurizio Bormolini, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Aaron March, Daniele Bagozza, Gabriel Messner, Edwin e Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Elisa Caffont ed Elisa Fava.

Prosegue intanto la Coppa Europa: a Folgaria, in Trentino, giovedì 8 e venerdì 9 gennaio si terranno due giganti paralleli. Saranno dieci gli azzurri in gara: Mike Santuari, Manuel Haller, Marc Hofer, Fabian Lantschner, Tommy e Sophie Rabanser, Sofia Valle, Giorgia Carnevali, Fabiana Fachin ed Anna Victoria Mammone.