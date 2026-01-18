Slittino: Wendl/Arlt vincono anche ad Oberhof, battuti Eggert/Benecken

L’inizio di stagione non era stato esaltante, ora la Germania torna a fare la voce grossa nella Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale per quanto riguarda il doppio. Dopo Winterberg anche Oberhof (gara 1 nella località teutonica) è feudo di Tobias Wendl e Tobias Arlt.

Una delle coppie più vincenti della storia della disciplina torna a dettar legge e si lancia al meglio verso le Olimpiadi di Milano-Cortina (loro che sono campioni olimpici in carica da tre edizioni di fila). 1:22.687 tempo complessivo per timbrare il successo numero 53 della carriera.

Alle loro spalle ecco i connazionali Eggert/Mueller, a 0.254 di distacco, mentre completano il podio gli austriaci Gatt/Schoepf. Scappano in classifica generale Wendl/Arlt che si lanciano verso la sfera di cristallo.

Ricordiamo che la Nazionale italiana non era presente in questa tappa tedesca, spazio agli allenamenti sulla pista olimpica di Cortina.