Slitte

Slittino: Wendl/Arlt vincono anche ad Oberhof, battuti Eggert/Benecken

Gianluca Bruno

Pubblicato

15 minuti fa

il

Wendl Arlt Lapresse

L’inizio di stagione non era stato esaltante, ora la Germania torna a fare la voce grossa nella Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale per quanto riguarda il doppio. Dopo Winterberg anche Oberhof (gara 1 nella località teutonica) è feudo di Tobias Wendl e Tobias Arlt.

Una delle coppie più vincenti della storia della disciplina torna a dettar legge e si lancia al meglio verso le Olimpiadi di Milano-Cortina (loro che sono campioni olimpici in carica da tre edizioni di fila). 1:22.687 tempo complessivo per timbrare il successo numero 53 della carriera.

Alle loro spalle ecco i connazionali Eggert/Mueller, a 0.254 di distacco, mentre completano il podio gli austriaci Gatt/SchoepfScappano in classifica generale Wendl/Arlt che si lanciano verso la sfera di cristallo.

Ricordiamo che la Nazionale italiana non era presente in questa tappa tedesca, spazio agli allenamenti sulla pista olimpica di Cortina.

Argomenti correlati:
Exit mobile version