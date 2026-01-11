Milano Cortina 2026
Slittino, quanti posti avrà l’Italia a Milano Cortina 2026? Il contingente definitivo
Va in archivio con un bilancio soddisfacente per i colori azzurri la fase di qualificazione olimpica dello slittino verso gli imminenti Giochi di Milano Cortina 2026. L’Italia ha conquistato infatti otto dei nove pass disponibili come numero massimo per ogni Paese, non riuscendo a completare un en plein riuscito solamente alle due superpotenze della disciplina (Germania e Austria).
La Nazionale capitanata dal DT Armin Zöggeler potrà schierare nella rassegna a cinque cerchi tre atleti nel singolo maschile e due nel singolo femminile (la terza quota è sfuggita per poco meno di 30 punti in favore degli Stati Uniti), mentre per quanto riguarda i doppi vedremo in azione due coppie maschili ed una femminile. L’Italia parteciperà ovviamente anche alla prova a squadre con buone chance di giocarsi una medaglia.
Come riporta Massimiliano Ambesi (analista di Eurosport), i big del movimento tricolore dovrebbero rinunciare alla prossima tappa di Coppa del Mondo in programma sul budello tedesco di Oberhof tra sabato 17 e domenica 18 gennaio per allenarsi sulla pista “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo in preparazione dell’appuntamento olimpico che si terrà a partire dal 4 febbraio con i primi training ufficiali.