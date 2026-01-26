Milano Cortina 2026
Slittino, Olimpiadi 2026: i convocati dell’Italia. Dominik Fischnaller vuole il podio a Cinque Cerchi
I Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina sono alle porte, l’Italia si prepara ad ospitare la manifestazione a Cinque Cerchi. Oggi la Federazione italiana sport invernali ha annunciato i convocati per tutte le proprie discipline, tra queste anche lo slittino su pista artificiale.
Il protagonista annunciato è Dominik Fischnaller: l’altoatesino è reduce dal bronzo conquistato a Pechino 2022 e vuole agguantare un’altra medaglia. Con lui da seguire anche Leon Felderer, sul podio per la prima volta in carriera a Park City.
Nel doppio maschile attenzione alla coppia Nagler/Malleier, mentre in quello femminile puntano alle medaglie Voetter/Oberhofer. L’Italia in stagione ha trovato anche un’atleta di livello per il singolo maschile, Verena Hofer. E a completare tutto ci sarà la team-relay.
Andiamo a scoprire specialità per specialità tutti i convocati azzurri.
CONVOCATI ITALIA SLITTINO OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026
Slittino Pista Artificiale Uomini
-
Leon Felderer
-
Dominik Fischnaller
-
Alex Gufler
-
Simon Kainzwaldner
-
Ivan Nagler
-
Fabian Malleier
-
Emanuel Rieder
Slittino Pista Artificiale Donne
-
Verena Hofer
-
Marion Oberhofer
-
Sandra Robatscher
-
Andrea Voetter