Slittino, nuovo stage di allenamento a Cortina per l’Italia. Definito di fatto il roster olimpico

Archiviata la tappa di Coppa del Mondo andata in scena a Oberhof tra giovedì 22 e sabato 24 gennaio, è tempo di concentrarsi esclusivamente sulla preparazione verso gli imminenti Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 per la Nazionale italiana di slittino. Il gruppo azzurro effettuerà infatti una nuova sessione di allenamenti sulla pista olimpica Eugenio Monti fino a martedì 27 gennaio.

Il direttore tecnico azzurro Armin Zöggeler ha selezionato per questo stage undici atleti, che verranno ufficializzati con ogni probabilità nella giornata di domani dal CONI tra i convocati dell’Italia per le Olimpiadi di casa. Stiamo parlando di Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Alex Gufler, Ivan Nagler, Fabian Malleier, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner, Verena Hofer, Sandra Robatscher, Andrea Vötter e Marion Oberhofer.

Fischnaller, Felderer e Gufler saranno impegnati nel singolo maschile; Nagler/Malleier e Rieder/Kainzwaldner nel doppio maschile; Hofer e Robatscher nel singolo femminile; Vötter/Oberhofer nel doppio femminile. L’ambiziosa squadra tricolore di slittino dovrà fare i conti con le corazzate austriache e tedesche, ma l’obiettivo realistico sarà quello di conquistare un paio di medaglie ai Giochi.