Slittino, Nagler/Malleier sfiorano il podio a Winterberg. Wendl/Arlt vittoriosi

Il duo composto da Tobias Wendl e Tobias Arlt si è aggiudicato la tappa di Winterberg (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino doppio maschile 2026. Sul tracciato teutonico i padroni di casa hanno saputo centrare il successo dopo aver chiuso in seconda posizione la prima metà di gara andando ad aggiungere punti importanti in chiave rincorsa al titolo. Buone notizie anche in casa Italia con Ivan Nagler e Fabian Malleier che sfiorano il podio per meno di 2 decimi.

La vittoria, come detto, è andata ai tedeschi Tobias Wendl e Tobias Artl con il tempo complessivo di 1:25.599 (42.757 e 42.842) con 54 millesimi di vantaggio sugli austriaci Thomas Steu/Wolfgang Kindl (42.719 e 42.934) mentre completano il podio i connazionali Juri Thomas Gatt/Riccardo Martin Schoepf (42.767 e 42.921) a 89.

Quarta posizione per i nostri i nostri Ivan Nagler e Fabian Malleier (42.882 e 42.952) a 235 millesimi, quinta per gli austriaci Yannick Mueller/Armin Frauscher (42.847 e 42.993) a 241, mentre in sesta troviamo i tedeschi Hannes Orlamuender/Paul Constantin Gubitz (42.944 e 43.956) a 301. Settima posizione per i lettoni Eduards Sevics-Mikelsevics/Lukass Krasts (42.926 e 43.059) a 386 millesimi, ottava per i connazionali Martins Bots/Roberts Plume (43.006 e 42.998) a 405.

Chiudono in nona posizione i tedeschi Toni Eggert/Florian Mueller (43.021 e 43.052) a 474 millesimi, quindi completano la top10 gli statunitensi Marcus Mueller/Ansel Haugsjaa (43.026 e 43.150) a 577. Si fermano in 11a posizione Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner (43.088 e 43.098) a 587 millesimi, mentre in 14a troviamo Philipp Brunner/Manuel Weissensteiner (43.157 e 43.264) a 822.

Dopo questa tappa la classifica generale vede al comando Wendl/Arlt con 366 punti contro i 314 di Gatt/Schoepf ed i 307 di Bots/Plume.