Slittino, Mikelsevics/Krasts vincono in casa a Sigulda nel doppio, bene gli azzurri con due equipaggi nella top-6

Il duo composto da Eduards Sevics-Mikelsevics e Lukass Krasts si è aggiudicato la tappa di Sigulda (Lettonia) valevole per la Coppa del Mondo di slittino doppio maschile. Sul budello baltico i padroni di casa hanno dominato la scena centrando il primo successo stagionale. Bene anche gli azzurri con Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner quinti e Ivan Nagler e Fabian Malleier sesti.

A questo punto la classifica generale vede al comando Tobias Wendl e Tobias Artl con 266 punti contro i 265 di Martins Bots e Roberts Plume, terzi Juri Thomas Gatt e Riccardo Martin Schoepf con 244, quarti Toni Eggert e Florian Mueller con 235.

Il successo è andato ai lettoni Eduards Sevics-Mikelsevics/Lukass Krasts con il tempo complessivo di 1:23.508 (41.715 nella prima manche e 41.793 nella seconda) con un margine di vantaggio di appena 78 millesimi sui tedeschi Tobias Wendl/Tobias Arlt (41.751 e 41.835) mentre completano il podio i lettoni Martins Bots/Roberts Plume (41.805 e 41.788) a 85.

Quarta posizione per gli austriaci Yannick Mueller/Armin Frauscher (41.842 e 41.942) a 276 millesimi dalla vetta, quinta per i nostri Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner (41.855 e 41.965) a 312 millesimi, quindi sesti Ivan Nagler e Fabian Malleier (42.117 e 41.826) a 435.

Settima posizione per gli austriaci Thomas Steu/Wolfgang Kindl (41.938 e 42.091) a 521 millesimi, ottava per i connazionali Juri Thomas Gatt/Riccardo Martin Schoepf (41.965 e 42.100) a 557, quindi noni gli statunitensi Marcus Mueller/Ansel Haugsjaa (42.161 e 42.155) a 808, mentre completano la top10 gli statunitensi Zachary Di Gregorio/Sean Hollander (42.315 e 42.003) a 810. Chiudono 12esimi Philipp Brunner/Manuel Weissensteiner (42.323 e 42.309) a 1.124.