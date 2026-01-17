Slittino, Merle Fraebel vince a Oberhof e centra il titolo europeo

Una straordinaria Merle Fraebel si è aggiudicata la gara di singolo di Oberhof (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino femminile 2026. La prova odierna assegnava anche il titolo europeo che, di conseguenza, è andato alla padrona di casa che, contemporaneamente, centrava la seconda vittoria in carriera nel singolo a soli 22 anni.

La vittoria è andata alla tedesca Merle Fraebel con il tempo complessivo di 1:22.867 (miglior tempo nella prima manche in 41.403 e conferma nella seconda in 41.464) con un margine di vantaggio ben 279 millesimi sull’austriaca Lisa Schulte (41.600 e 41.546) mentre completa il podio la svizzera Natalie Maag (41.550 e 41.598) a 281.

Quarta posizione per la tedesca Anna Berreiter (41.660 e 41.530) a 323 millesimi dalla vetta, quinta per l’austriaca Dorothea Schwarz (41.607 e 41.623) a 363, mentre è sesta la tedesca Julia Taubitz (41.740 e 41.535) a 408. Settima posizione per la lettone Elina Ieva Bota (41.667 e 41.643) a 443 millesimi, ottava per l’austriaca Hannah Prock (41.580 e 41.819) a 532, nona per la statunitense Ashley Farquharson (41.828 e 41.630) a 591, quindi completa la top10 la tedesca Melina Fabienne Fischer (41.779 e 41.706) a 618. Ricordiamo che non erano presenti atlete italiane.

La classifica generale della Coppa del Mondo, a 3 gare dalla conclusione, vede al comando Lisa Schulte con 379 punti a braccetto con Julia Taubitz. Terza posizione per Hannah Prock con 373, quarta per Summer Britcher con 355, quindi è quinta Merle Fraebel con 345.