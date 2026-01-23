Slittino: Merle Fräbel si ripete ad Oberhof. Doppietta per la tedesca, ottava Verena Hofer

Gara-2 ad Oberhof, non cambia il risultato. Ad imporsi davanti al pubblico di casa nella tappa della Coppa del Mondo di slittino artificiale nel singolo femminile è infatti nuovamente Merle Fräbel.

Rimonta vincente per la classe 2003 che coglie il terzo successo della carriera (tutti sul budello di Oberhof, sicuramente il suo preferito): era terza dopo la prima run, poi è riuscita a prendersi il successo pennellando nella discesa decisiva e chiudendo con 1:23.330.

Deve arrendersi nuovamente l’austriaca Lisa Schulte, seconda a un decimo, che può accontentarsi della vetta solitaria in una classifica generale apertissima, visto che a pochissime lunghezze c’è l’altra tedesca Julia Taubitz, oggi terza (era ottava dopo la prima run). Quarta la lettone Elīna Ieva Bota, poi Anna Berreiter.

In casa Italia prova positiva di Verena Hofer: l’azzurra era quinta dopo la prima run, perde qualche posizione e chiude ottava. Tredicesimo posto per Sandra Robatscher, diciassettesima Nina Zoeggeler.