Slittino, la Germania vince il team-relay di Oberhof e si aggiudica anche il titolo continentale

La Germania è profeta in patria e si aggiudica la prova di team-relay della tappa di Oberhof (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino doppio femminile 2026. Per l’occasione, la tappa teutonica aveva valenza anche per il Campionato Europeo che, di conseguenza, è andato alla squadra di casa.

La vittoria è andata alla Germania con il tempo complessivo di 3:10.452 (Fraebel, Wendl/Arlt, Loch, Eitberger/Matschina) con 147 millesimi di vantaggio sull’Austria (Schulte, Gatt/Schoepf, Mueller, Egle/Kipp) mentre completa il podio la Lettonia (Bota, Bots/Plume, Aparjods, Upite/Pavlova) a 910.

Quarta posizione per gli Stati Uniti (Farquharson, Di Gregorio/Hollander, Gustafson, Forgan/Kirkby) a 1.433, quinta per la Polonia (Domaradzka, Chmielewski/Gancarczyk, Sochowicz, Domowicz/Piwkowska) a 3.074, sesta per l’Ucraina (Tunytska, Hoi/Kachmar, Mandziy, Stetskiv/Mokh) a 4.349, mentre chiude settima ed ultima la Romania (Buzatoiu, Gitlan/Serban, Cretu, Stramaturaru/Manolescu) a 4.453. Ricordiamo che l’Italia non era presente alla tappa di Oberhof.

In classifica generale l’Austria rimane in vetta con 440 punti contro i 355 della Germania. Terza la Lettonia con 340.