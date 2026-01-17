Slitte
Slittino: Jonas Mueller vince anche ad Oberhof. Assente la squadra italiana
Prima di due tappe ad Oberhof per la Coppa del Mondo di slittino. Settimana prossima si replica nella località tedesca. In gara-1 per il singolo maschile si prende il terzo successo stagionale l’austriaco Jonas Mueller.
Successo importante per il 28enne che ha timbrato il tempo totale di 1’24”549: doppia valenza per luiriesce infatti a tornare in vetta alla classifica di Coppa, scavalcando Felix Loch, e si aggiudica anche il titolo europeo. Il tedesco, davanti al pubblico di casa, su una delle piste più amate, chiude secondo a 91 millesimi.
Più staccati tutti gli altri: a chiudere il podio c’è Max Langenhan, che in questa stagione deve accontentarsi spesso di piazzamenti, con anche la medaglia di bronzo continentale. Nella top-5 anche Kristers Aparjods (Lettonia) e David Gleirscher (Austria).
Da segnalare che la Nazionale italiana non era presente al via di questa tappa tedesca, visto che la squadra azzurra ha preferito allenarsi sul budello olimpico di Cortina verso l’appuntamento olimpico.