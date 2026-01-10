Slitte
Slittino: Jonas Mueller batte Loch a Winterberg. Sesto Fischnaller
Secondo appuntamento stagionale in quel di Winterberg per la Coppa del Mondo di slittino. Questa volta però il catino tedesco nel singolo al maschile non vede gioire il pubblico di casa: a far festa c’è l’austriaco Jonas Mueller che trova il secondo successo dopo quello di Park City.
Il 28enne è riuscito a trovare il miglior tempo nella prima run, gestendosi al meglio nella seconda, chiudendo con il crono finale di 1:42.899. Successo numero otto della carriera in singolo.
Alle sue spalle il leader di Coppa: Felix Loch non trova il bis nella località amica e si arrende di 105 millesimi. Adesso solamente una lunghezza a separare in classifica i primi due di oggi. Terza posizione per Nico Gleirscher che precede il connazionale Wolfgang Kindl e l’altro tedesco Max Langenhan.
In casa Italia il migliore, anche se molto distante dalla zona podio, è Dominik Fischnaller, sesto. Più lontani gli altri azzurri: 21mo Alex Gufler, 23mo Leon Felderer, 29mo Leon Haselrieder.