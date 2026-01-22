Slittino, italiani protagonisti nella Nations Cup di Oberhof a suon di grandi prestazioni

Avanzano tutti gli italiani dalla Nations Cup della seconda tappa di Oberhof (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino 2026. Sul budello tedesco i nostri portacolori hanno impressionato, mettendo a segno prestazioni di altissimo livello. Il miglior viatico per il fine settimana in arrivo.

Nella prova di singolo maschile il miglior tempo è del nostro Dominik Fischnaller con il tempo di 42.772 con 9 millesimi di vantaggio sull’atleta indipendente Matvel Perestoronin, quindi terzo Leon Felderer a 95. Quarta posizione per lo slovacco Jozef Ninis a 105, quinta per lo statunitense Matthew Greiner a 134.

Nella prova di singolo femminile ancora Italia davanti a tutte con Sandra Robatscher che chiude con il tempo di 41.853 con 23 millesimi di vantaggio sulla canadese Caitlin Nash, quindi terza la tedesca Melina Fabienne Fischer a 98. Quinta posizione per Nina Zoeggeler a 302.

Passando al doppio femminile migliore prestazione per le nostre Andrea Voetter e Marion Oberhofer in 42.201 con un margine di vantaggio di 440 millesimi sulle canadesi Beattie Podulsky e Allan Kailey, quindi terze su tre le nostre Nadia Falkensteiner e Annalena Huber a 813.

Chiudiamo con la prova di doppio maschile e l’ennesimo equipaggio italiano davanti a tutti. Parliamo di Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner che svettano in 41.451 con 317 millesimi di vantaggio sui tedeschi Moritz Jaeger e Valentin Steudte e 405 sugli slovacchi Christian Bosman e Bruno Mick.