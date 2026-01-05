Slittino, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Winterberg

Dopo aver ospitato le gare di skeleton e bob, la pista di Winterberg, in Germania, accoglierà la Coppa del Mondo 2025-2026 di slittino, che prevede venerdì 9 la Nations Cup, sabato 10 le due gare di singolo (maschile e femminile) e domenica 11 le gare di doppio e della staffetta.

Il direttore tecnico dell’Italia, Armin Zoeggeler, ha convocato per le gare sulla pista tedesca ben 20 azzurri: nel comparto maschile saranno protagonisti Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Alex Gufler, Leon Haselrieder, Lukas Peccei, Ivan Nagler, Simon Kainzwaldner, Emanuel Rieder, Fabian Malleier, Philipp Brunner e Manuel Weissensteiner.

Nel settore femminile saranno in gara Andrea Voetter e Marion Oberhofer, salite sul podio in doppio nell’ultima tappa di Sigulda, assieme a Verena Hofer, Sandra Rabatscher, Nina Zöggeler, Alexandra Oberstolz, Katharina Sofie Kofler, Nadia Falkensteiner ed Annalena Huber.