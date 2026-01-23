Slittino, Felix Loch vince a Oberhof e ora comanda con un punto su Jonas Mueller nella generale

E siamo a 4! Felix Loch si è aggiudicato anche la gara di Oberhof (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino singolo maschile 2026 e ha centrato il quarto successo di questa sua splendida annata. Il duello con Jonas Mueller (due successi all’attivo) per la Sfera di Cristallo prosegue, con i due rivali che stanno facendo un altro sport rispetto a tutti gli altri.

La classifica generale, a sole due gare dalla conclusione (le vivremo comunque dopo le Olimpiadi di Milano Cortina) vede al comando proprio Felix Loch con 616 che sorpassa Jonas Mueller a quota 615. Un solo punto di distacco per un finale di stagione che si annuncia letteralmente mozzafiato!

Sul tracciato tedesco, dove si è già gareggiato anche nel corso del weekend precedente, il padrone di casa ha centrato il successo con il tempo complessivo di 1:24.673 (42.288 nella prima manche e 42.385 nella seconda, in entrambi i casi miglior tempo) con 89 millesimi di vantaggio sul suo rivale per il titolo, l’austriaco Jonas Mueller (42.313 e 42.449) mentre completa il podio il tedesco Max Langenhan (42.420 e 42.574) staccato già di 321.

Quarta posizione per il lettone Kristers Aparjods (42.527 e 42.533) a 387 millesimi dalla vetta, quinta per l’austriaco Nico Gleirscher (42.546 e 42.646) a 519, sesta per il suo connazionale Wolfgang Kindl (42.643 e 42.688) a 658, mentre in settima troviamo il lettone Gints Berzins (42.677 e 42.672) a 676.

Chiude in ottava posizione il primo degli italiani, Dominik Fischnaller (42.707 e 42.734) con un distacco di 768 millesimi, quindi nona posizione per l’austriaco David Gleirscher (42.665 e 42.822) a 814, mentre completa la top10 il tedesco David Noessler (42.728 e 42.779) a 834. Si ferma in 13a posizione Leon Felderer (42.961 e 43.025) a 1.213 da Loch. Eliminati già nella prima manche, invece, Lukas Peccei con il 25° tempo in 43.155, quindi 26° Alex Gufler in 43.183.