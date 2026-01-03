Slittino

Slittino, equilibrio assoluto nella prima manche di Sigulda! Julia Taubitz comanda ma i distacchi sono minimi

L’equilibrio ha regnato sovrano nella prima manche della prova femminile della tappa di Sigulda (Lettonia) valevole per la Coppa del Mondo di slittino 2025-2026. Julia Taubitz ha messo a segno il miglior tempo sul budello baltico ma i distacchi sono ridottissimi. Le prime 12 sono racchiuse in appena 224 millesimi, con le prime 5 distanti appena 62.

Julia Taubitz ha chiuso la prima manche con il tempo di 41.933 con un margine di vantaggio di appena un millesimo sull’austriaca Lisa Schulte, mentre è terza la statunitense Summer Britcher ad appena 5. L’equilibrio assoluto in pista è confermato dalla quarta posizione della statunitense Emily Sweeney a 27 millesimi, mentre in quinta troviamo la tedesca Merle Fraebel a 62.

Sesta posizione per la lettone Elina Ieva Bota a 156 millesimi dalla vetta, quindi settima per l’austriaca Hannah Prock a 164, quindi ottava la lettone Kendija Aparjode a 168. Nona la statunitense Ashley Farquharson a 174, mentre completa la top10 la nostra Sandra Robatscher a 182 a braccetto con la lettone Zane Kaluma. Chiude in 14a posizione Verena Hofer a 277 millesimi, quindi Alexandra Oberstolz chiude 17a a 358 e Nina Zoeggeler 20a a 567.

La seconda manche della gara femminile andrà in scena domani alle ore 10.15 italiane (le ore 11.15 di Sigulda) e ci dirà chi metterà le mani sulla tappa baltica.

